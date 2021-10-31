الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تذبذب طفيف بسعر الريال السعودى اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

تعرض سعر الريال السعودي، اليوم الأحد  31 أكتوبر 2021، لتذبذب طفيف فى البنوك المصرية.

 

سعر الريال السعودي اليوم

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، استقر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.18 للبيع.

و شهد سعر الريال السعودي اليوم الأحد، ارتفاع طفيف في بنك مصر،  وسجل نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.18 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي فى بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في البنك المركزي

وحقق سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل الريال السعودي في بنك CIB 4.17  للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

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عودة التداولات 

تعود تداولات السوق السعودي، اليوم الأحد، إلى طبيعتها بعد أن أنهى تعاملاته الأسبوعية، بتراجع ملحوظ بعد 4 أسابيع من الارتفاع، في ظل هبوط جماعي لقطاعاته الرئيسية.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي" تراجعا نسبته 1.51 بالمائة، خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر 2021، بخسائر بلغت 18.76 نقطة، هبط بها إلى مستوى 11,758.82 نقطة، مقابل 11,939.58بنهاية الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، ارتفع رأس المال السوقي نحو 2.83 مليار ريال خلال الأسبوع، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ"تداول" إلى 10.09 تريليون ريال، مقابل 10.506 تريليون ريال، بالأسبوع الماضي.

إكسبو 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار "حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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