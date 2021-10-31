سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021

يبحث الكثير عبر محرك البحث "جوجل" عن أسعار العملات اليوم الأحد 31-10-2021، أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، وقد ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.46 جنيهًا للشراء، 21.71 جنيهًا للبيع.

سعر العملات اليوم الأجنبية الأحد ٣١ أكتوبر ٢٠٢١



وفي هذه السطور، تستعرض "الدستور" أسعار العملات اليوم الأحد أمام الجنيه المصري .

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يوم الأحد



يسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلن عنه البنك الأهلى المصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، مسجلًا 18.11 للشراء، 18.37 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم الأحد

وصل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري عند 21.46 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين

يثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد

وصل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 49.33 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصري.