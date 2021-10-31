سعر الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 31-10-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار الصرف ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، في البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، خلال تعاملات، اليوم الأحد، أول أيام العمل عقب الإجازة الأسبوعية للبنوك، بالإضافة إلى استمرار توفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي فى البنوك لرجال الأعمال والمستثمرين.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

في ذات السياق السابق، استمرت معدلات سحب العملات الأجنبية ومنها الدولار الأمريكي، في معدلاتها الطبيعية، بجانب استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، نتيجة تدفقات العملة الصعبة ومنها الدولار الأمريكي، من المصريين العاملين في الخارج، خاصة مع ارتباط سعر الدولار بحركة الأسواق واسعار المنتجات المختلفة.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع حسب أخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثبات عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15.75 للشراء بينما سجل 15.65 للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية إستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و و15.74 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وكذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 للشراء بينما سجل 15.75 للبيع.

سعر صرف الدولارفي بنك أبوظبي

فى نفس الوقت، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

أيضا شهد سعر الدولار في بنك عودة مقابل الجنيه المصري حالة من الإستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم

فى النهاية، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، إستقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.



كما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.