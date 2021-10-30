السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

وزيرة التضامن تكشف تفاصيل حملة «الشارع ليس مأوى» (فيديو)

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل الخطة الاستباقية لإنقاذ المشردين من الشوارع خاصة مع قدوم فصل الشتاء، موضحة أنه يوجد 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، و27 فرعًا للهلال الأحمر المصري، يقومون بمهمات إغاثة وتوفير خيم وأغطية وبطاطين، وإسعافات أولية، وتدريب للمسعفين، وإجراء تجارب حية مع القوات المسلحة.

وأوضحت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه بالتوازي مع مراكز الإغاثة يتم التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوزيع أغذية، أو تقديم دعم نفسي لأسر المصابين، ووجود مسئولين عن تبرعات الدم.

التفاصيل…

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عدو الفساد

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