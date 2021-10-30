الإسكندرية للصابون: زيت التموين خليط من دوار الشمس والصويا

أكد الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، أن تعديل أسعار الزيت التمويني للعبوات 800 مللي بـ20 جنيها بدلا من 17، وعبوات لتر كامل بـ24 بدلا من 21 جنيها ليس له علاقة بأسعار الزيت في السوق المحلي، حيث أنه يخضع لآليات العرض والطلب والتكلفة.

وأشار إلى أن الزيت التموين الذي يتم طرحه على البطاقات التموينية زيت خليط من دوار الشمس والصويا ويطرح على البطاقات التموينية، وفي المقابل يطرح 3 أنواع من خلال القطاع الخاص (زيت الخليط - عباد الشمس - الذرة) وكل نوع له سعره الخاص.

وأوضح أن الأسباب الحقيقية التي أدت لتعديل أسعار الزيت التمويني على البطاقات التموين يرجع لارتفاع أسعار المحروقات المواد البترولية فضلا عن نقص المعروض، حيث ارتفع سعر الزيت الخام الصويا لـ1400 دولار وعباد الشمس 1560 دولارا للطن.