الباز: مركز الإصلاح بوادي النطرون لم يكلف مخازن الدولة مليمًا واحدًا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن بناء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون لم يكلف موازنة الدولة مليمًا واحدًا، مشيرًا إلى أن في الوقت الذي يعمل فيه المركز بكامل طاقته سيكون قد تم إغلاق 12 سجنًا عموميًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه سيتم استغلال الأراضي المبني عليها السجون القديمة، واستثمارها، موضحًا أن تلك الأموال تكفي بناء مراكز الإصلاح والتأهيل وبزيادة.

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