التموين: عقوبات مخالفات تبديد الحرز عن المضبوطات تصل لـ100 ألف جنيه

أكدت المهندسة هالة غريب وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن عقوبات مخالفات فك أو تبديد الحرز التمويني عن المضبوطات تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس سنة مع التحفظ على جميع المضبوطات التي تم ضبطها من خلال الحملات الرقابية.

وأوضحت أنه تم التحفظ على المضبوطات لمخزن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل فيلا بمدينة أكتوبر، حيث تم التحفظ على المعدات والأدوات الموجودة في المخزن للمواد الغذائية من خلال حرز تمويني.

وشددت على مسؤولي جهاز مدينة أكتوبر بعدم تبديد الحرز على المعدات والآلات الموجودة في المخزن الذي تم ضبطه وفيه سلع منتهية الصلاحية، وإلا سيتعرضون للمسائلة القانونية.