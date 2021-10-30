السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: عقوبات مخالفات تبديد الحرز عن المضبوطات تصل لـ100 ألف جنيه

حملة تموينية
حملة تموينية

أكدت المهندسة هالة غريب وكيل مديرية  التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن عقوبات مخالفات فك أو تبديد الحرز التمويني عن المضبوطات تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس سنة مع التحفظ على جميع المضبوطات التي تم ضبطها من خلال الحملات الرقابية.

وأوضحت أنه تم التحفظ على المضبوطات لمخزن مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية داخل فيلا بمدينة أكتوبر، حيث تم التحفظ على المعدات والأدوات الموجودة في المخزن للمواد الغذائية من خلال حرز تمويني.

وشددت على مسؤولي جهاز مدينة أكتوبر بعدم تبديد الحرز على المعدات والآلات الموجودة في المخزن الذي تم ضبطه وفيه سلع منتهية الصلاحية، وإلا سيتعرضون للمسائلة القانونية.

مخالفات 100 ألف جنيه مضبوطات غرامة مالية إتخاذ الإجراءات القانونية ضبط مخزن الرقابة التموينية الحبس سنة مديرية التموين جهاز مدينة أكتوبر الضبط القضائي

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عدو الفساد

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