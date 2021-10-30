إنقاذ وحماية.. كيف تواجه الحكومة الغلاء المتوقع بسبب التضخم العالمى؟

على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، اتخذ معدل التضخم فى مصر منحنى الهبوط، ليتراجع من أعلى مستوياته عقب تحرير سعر صرف الجنيه، التى بلغت ٢٠.٩٪ فى ٢٠١٧ – ٢٠١٨، إلى كل من ١٣.٩٪ فى ٢٠١٨-٢٠١٩، ثم ٥.٧٪ فى ٢٠١٩ -٢٠٢٠، وصولًا إلى ٤.٨٪ فى ٢٠٢٠-٢٠٢١، وهو أقل معدل منذ ٢٠٠٥. لكن يواجه العالم حاليًا موجة من ارتفاع التضخم والأسعار بسبب نقص إمدادات الطاقة. وفى السطور التالية، تحاور «الدستور» ممثلى عدد من الجهات الحكومية والوزارات المعنية والخبراء والمحللين، حول خطة الدولة لحماية البلاد من موجة الغلاء المتوقعة فى ٢٠٢٢، وتخطى الأزمة الواسعة التى تضرب العالم فى هذا الإطار، إلى جانب محاولة التعرف إذا ما كانت موجة الغلاء ستضرب السلع الغذائية فقط أم ستمتد إلى غيرها؟

عدسة: أحمد حسن

«الزراعة»: إضافة 3.5 مليون فدان عبر «الدلتا الجديدة» و«الريف المصرى»

تعتمد استراتيجية وزارة الزراعة لحماية البلاد من موجة الغلاء المتوقعة فى ٢٠٢٢، على زيادة رقعة الأراضى الصالحة للزراعة، من خلال حصر وتصنيف التربة لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها، وفقًا للدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة المتحدث الرسمى باسم الوزارة.

وقال «القرش» إنه نتيجة لهذه الجهود تم تحديد عدد من المناطق الصالحة للزراعة التى يمكن التوسع فيها، ومنها «الدلتا الجديدة» بإجمالى ٢.٢ مليون فدان يتم العمل على استصلاحها وزراعة ٣٥٠ ألف فدان منها بالفعل، إلى جانب تنفيذ مشروع «الريف المصرى» على مساحة تتجاوز ١.٥ مليون فدان.

وأضاف: «هناك مناطق أخرى للتوسع الزراعى، منها ١٨ تجمع إنتاج زراعى وحيوانى وسمكى فى سيناء، إلى جانب مناطق أخرى فى جنوب الوادى بتوشكى وشرق العوينات، بالإضافة إلى المشروعات التى يتم تنفيذها فى منطقة وادى الصعايدة».

وأشار إلى أن كل هذا استلزم بنية تحتية قوية تكلفت مبالغ ضخمة للغاية، وذلك لإنشاء شبكة طرق قوية تمثل شريان حياة للمناطق التى سيتم استصلاحها، إلى جانب توفير مصدر ثابت لكميات المياه الكبيرة التى تحتاجها هذه المناطق، وهو ما تم بالعديد من الخطوات على رأسها الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وبناء مجموعة من محطات المعالجة تعد الأكبر على مستوى العالم، مع استخدامها لأعلى معايير الجودة.

ونبه إلى تنفيذ الدولة مشروع تطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة، الذى شهد توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الزراعى والبنك الأهلى، ووزارات الزراعة والمالية والرى، لتمويل التحول من وسائل الرى القديمة إلى أساليب الرى الحديث، فضلًا عن العمل على إنتاج أصناف جديدة من محاصيل عالية الإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية المختلفة والجفاف والملوحة، وتتميز بالنضج المبكر.

«التضامن»: 14 مليونًا ضمن «تكافل وكرامة» بـ20 مليار جنيه

ذكرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تبنت سياسات جديدة للحماية الاجتماعية تواكب المرحلة التنموية التى تعيشها الدولة الآن، موضحة أنه يتم العمل على العديد من البرامج لاستهداف الفقر متعدد الأبعاد.

وقالت إن الوزارة وضعت استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية لمد مظلة الدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية.

من جهتها، قالت ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعى، إن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بلغ نحو ٣.٨ مليون أسرة ما يقرب ١٤ مليون مواطن بتكلفة إجمالية قدرها ٢٠ مليار جنيه فى العام المالى «٢٠٢٠- ٢٠٢١» مقارنة بـ٦.٧ مليار جنيه فى العام المالى «٢٠١٤-٢٠١٥».

وأضافت أن عدد المستفيدون من «تكافل» بلغ مليونين و١١٤ ألفًا و١١٣ مستفيدًا، بينما بلغ عدد المستفيدين من دعم «كرامة» نحو مليون و٣٣٠ ألفًا و٥٥٠ مستفيدًا حتى أكتوبر الجارى، فيما بلغ المستفيدين من الضمان الاجتماعى نحو ٣٦٧ ألفًا و١٢ شخصًا، كاشفة عن أن الوزارة تعمل على زيادة الأسر المستفيدة من الدعم لـ٤ ملايين أسرة بنهاية العام الجارى.

وأشارت «الوزيرة» إلى أن ٨٨٪ من المستفيدين من الدعم النقدى سيدات و٦٤٪ منهم أميون و٧٠٪ موجه لصعيد مصر، لافتة إلى أن ٣٧٪ من الطلاب يحصلون على «تكافل وكرامة» و٤١٪ من مستفيدى «تكافل وكرامة» أطفال تحت سن ١٨ سنة.

وأضافت: «الوزارة تعمل أيضًا على دعم العمالة غير المنتظمة بالتمكين الاقتصادى لنحو ٣٠ ألف عامل بموازنة تقدر بـ٥٧٠ مليون جنيه بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والجهات الحكومية المختلفة».

واختتمت: «أطلقت الوزارة برنامج فرصة بنهاية ٢٠١٩ لاستهداف المقبولين والمرفوضين من الدعم ويستفيد منه حاليًا ٥٠ ألف شخص فى ٨ محافظات هى: الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر والشرقية والقليوبية».

«التخطيط»: اكتفاء ذاتى من السلع الاستراتيجية بنسب كبيرة.. واحتياطى مستورد لـ8 أشهر

كشف مصدر مطلع فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إعداد الوزارة ٣ سيناريوهات حول تأثير أزمة التضخم العالمية على مستهدفات الحكومة المصرية لأداء الاقتصاد خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١-٢٠٢٢، أولها سيناريو متفائل يرجح عدم امتداد الأزمة العالمية إلى مصر بشكل كبير.

أما السيناريو الثانى فهو متشائم، ويتوقع التأثير السلبى للأزمة على مستهدفات الحكومة المصرية لأداء الاقتصاد للعام المالى الحالى، بينما ينذر الثالث بـ«قفزة» فى الأسعار، وهو ما يتوقف على المدى الزمنى لاستمرار الأزمة عالميًا ومدى عمقها، وبالتالى تحديد درجة تأثر السوق المحلية فى مصر.

وبشّر المصدر المواطنين بأن تداعيات ارتفاع مخاطر التضخم العالمى لا تزال محدودة على السوق المحلية، خاصة مع توسع مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسب كبيرة من السلع الاستراتيجية والغذائية، وتأمين مخزون احتياطى آمن من السلع المستوردة يكفى ٨ أشهر، ما يضمن استقرار الأسعار إلى حد ما على المدى المتوسط، وتقليل مخاطر حدوث أى ركود تضخمى فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن خطة العام المالى الحالى ٢٠٢١-٢٠٢٢ استهدفت تراجع التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى حدود ٦٪، مقابل ١٣.٣٪ فى ٢٠١٨/٢٠١٩، إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى ٢٨.٥٪، ومعدل البطالة لـ٧.٣٪.

فيما سيبقى معدل التضخم العام ضمن مستهدفات البنك المركزى المصرى عند ٧٪، بزيادة أو نقصان ٢٪ على المدى المتوسط، بنهاية العام المقبل ٢٠٢٢، مقارنة مع ٩٪ كانت مستهدفة بزيادة أو نقصان ٣٪ بنهاية ٢٠٢٠، وفقًا لمسئول «التخطيط».

«التموين»: ارتفاع معدلات العرض والطلب قريبًا مع زيادة التطعيم ضد «كورونا»

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة والداخلية، إن الوزارة تسعى لتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ونجحت، خلال أزمة «كورونا»، فى توفير وإتاحة السلع الأساسية والحفاظ على الأسعار دون تغير، رغم المتغيرات العالمية.

وأضاف «المصيلحى» أن العالم يعانى حاليًا من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»، التى أثرت على الإنتاجين الزراعى والصناعى فى أوروبا وأمريكا، متوقعًا ارتفاع معدلات العرض والطلب قريبًا، مع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس «كورونا».

ولفت إلى أن مشروع المخازن الاستراتيجية يستهدف زيادة المخزون الاستراتيجى ليكفى ٨ أو ٩ أشهر، منوهًا بتنفيذ ٤ مخازن استراتيجية لتخزين السلع، وإقامة مخازن فرعية للمساعدة فى توزيع السلع بين المحافظات والقرى.

وشدد على أن المخازن ستساعد على خفض الفاقد من تخزين السلع بمعدل ١٠٪، بما يعادل ٣٠٠ مليون جنيه من إجمالى ٣ مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة المنصرفة شهريًا على البطاقات، مشيرًا إلى استهداف تطوير ١٠٠ مركز خدمات مجمعة خلال الفترة المقبلة على مستوى محافظات الجمهورية، فى إطار استراتيجية التحوّل الرقمى والميكنة، لتوفير تكلفة الإنشاءات وتقديم خدمة بكفاءة عالية للمواطنين بقواعد واضحة.

وكشف «المصيلحى»: عن أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيوت آمن ويكفى لمدة ٥ أشهر، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية، وهو احتياطى كافٍ لتغطية الاحتياجات التموينية، كما تتوافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشددًا على أن السوق المصرية تلبى احتياجاتها من الزيوت من خلال استيراد المادة الخام من الخارج. وارتفعت أسعار الزيوت عالميًا بشكل ملحوظ، وزاد سعر المادة الخام إلى نحو ٢١ ألفًا و٥٠٠ جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.

كما أكد عدم وجود أى أزمات فى الزيوت الخام أو المعبأة، لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص، منوهًا بأن ما يُبذل حاليًا من جهود من جانب وزارة التموين يستهدف ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائى، لتتراوح أسعار الزيوت ما بين ٢١ و٢٣ جنيهًا للزجاجة ١ لتر، و«ذلك حتى نتمكن من حماية السوق من الممارسات الضارة فى حالة وجود اختلاف للأسعار».

وقال «الوزير»: «نظرًا لتأثر الشركة القابضة بزيادة سعر الخام، جرى الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين ٨٠٠ ملى بالسعر المعلن ١٧ جنيهًا، وأن تكون العبوة ١ لتر بسعر ٢١ جنيهًا للمستهلك النهائى، اعتبارًا من أول يونيو ٢٠٢١، لضمان عدم حدوث أى تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين».

وأضاف أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية، تجتمع كل ٣ أشهر، وكلما اقتضت الحاجة، لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خامًا ومعبأ، وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لجميع أطراف المنظومة، وفى مقدمتها المستهلك، حتى يمكن مواجهة أى أزمات أو اختناقات، قد تحدث لأى سبب من الأسباب، وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كل قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى أو إغراق سلعى أو ندرة سلعية.

خبراء: التسابق على التخزين يفاقم الأزمة ويضر الاقتصاد الوطنى

رأى مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، عبدالمنعم السيد، أنه من المهم اتخاذ إجراءات لتفادى حدوث هذه الأزمة والسيطرة على التضخم، ومنها حصر السلع الأساسية وتصنيعها محليًا أو صناعة جزء كبير منها أو على الأقل فيما يخص المنتجات الغذائية والأساسية من خلال صناعة السلع التى تستخدم كمستلزمات إنتاج، منها الأسمدة، والأعلاف أيضًا يجب أن تسيطر مصر على سوقه أو توفر ٧٠٪ أو ٨٠ ٪ منه.

وقال: «إذا بدأنا فى صناعة الأعلاف محليًا، فلن تتأثر منتجات مثل اللحوم الحمراء أو الدواجن، لو ارتفع سعرها عالميًا، فهذه المنتجات تعتمد على الأعلاف وتتأثر بارتفاع أسعارها عالميًا».

وأضاف: إقامة مصنع للأعلاف لا تحتاج أكثر من ٣ إلى ٦ أشهر، أيضًا زيت الطعام نستورد منه ٩٥٪ فى حين أن مصر لديها ١٢ معصرة زيت، بينما تعمل واحدة فقط، والباقى يحتاج إعادة تشغيل.

من جانبه، قال كريم عادل، الخبير الاقتصادى إن سبب ارتفاع أسعار السلع عالميًا يعود إلى نقص الإمدادات نتيجة توقف عجلة التشغيل والإنتاج على مدار ٢٠ شهرًا بسبب جائحة «كورونا»، ومع بداية التعافى حدث ارتفاع كبير للطلب وعمليات الشحن، فارتفعت أسعار الوقود والطاقة، وجرى تحميل التكاليف على الإنتاج. وأضاف أن دولة الصين، التى يعتمد عليها العديد من دول العالم فى المواد الخام أو السلع الأساسية والاستراتيجية، تواجه مشكلة نقص الغاز نتيجة تحوّلها من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة، ما يقلل السلع المتاحة فى الأسواق وارتفاع أسعارها. وذكر «عادل» أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية. فوفقًا لمنظمة «فاو» للزراعة، فى شهر سبتمبر الماضى ارتفعت الأسعار بنسبة ٣٢٪ على مستوى العالم، وهو أمر سيتأثر به كل اقتصادات دول العالم بما فيها مصر.

وأكد أن على المواطنين تجنب تخزين السلع الأساسية، فزيادة الطلب سيترتب عليها ارتفاع السعر، مشيرًا إلى أن مصر نجحت فى توفير مخزون استراتيجى من القمح والسكر خلال أزمة «كورونا» على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميًا ورفع روسيا قيمة الضرائب على صادراتها من القمح.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فإن البنك المركزى المصرى كان يستهدف معدل تضخم ٧٪ بالزيادة والنقصان ٢٪، وهذا يعنى أن الحدود الآمنة للتضخم ما بين ٥٪ و٩٪، أى أن ارتفاع معدل التضخم يقع ضمن الحدود الآمنة فى شهر سبتمبر، وبالتالى لم يرفع البنك المركزى سعر الفائدة، ومن المحتمل أن يبقى عليه كما هو الربع الأول من العام المقبل، لحين ترقب مدى تأثر معدل التضخم بالأسعار العالمية.

وقال كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبرى وبطبيعة الحال ستتأثر مصر بما يسمى «التضخم المستورد»، بمعنى موجة تضخم لارتفاع الأسعار بالعالم، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات وارتفاع الدولار.

وأضاف «العمدة» أنه يتوجب على الدولة أن تتبع إجراءات احترازية لتسيطر على الأزمة وتقلل من آثارها السلبية، مثل تفعيل «الأمن الغذائى» ودعم الفلاح المصرى وزيادة الإنتاج الزراعى بقدر المستطاع وتوفير مدخلات الزراعة من مبيدات وأسمدة وتقاوى وأيضًا توفير زريعة الأسماك للمسطحات المائية و«هذا ما يترتب عليه توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع والمنتجات الغذائية المهمة والرئيسية، وترشيد الإنفاق الحكومى أصبح ضرورة ملحة». وأشار إلى أن القطاعين الزراعى والصناعى فى غاية الأهمية، فلا بد من دعم القطاع الصناعى والتعامل بحرص مع أسعار الطاقة وتثبيت أسعارها، ما يعطى ميزة تنافسية للصناعة المصرية، والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية لأهميتها فى تلك الظروف الراهنة، لأنها المنوط بها تعويض المواطنين بقدر المستطاع عن ارتفاع الأسعار.