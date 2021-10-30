السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مسن صدمته سيارة في أبو النمرس

جثة
جثة

لقي مسن مصرعه متأثراً بإصابته إثر حادث سيارة أمام بطريق المنصورية بقرية زاوية أبو مسلم التابعة لمركز أبو النمرس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت إخطارا من مستشفى أبو النمرس باستقبالها عجوزا مصابا بإصابات بالغة ولقي مصرعه فور وصوله.

وعلى الفور انتقل الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث أبو النمرس إلى مكان الحادث حيث تبين أن سيارة صدمت الضحية أثناء عبوره الطريق مما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته وتم ضبط سائق السيارة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مسن حادث سيارة المنصورية قرية زاوية أبو مسلم أبو النمرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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