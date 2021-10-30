إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

استقبل مستشفى وادي النطرون بالبحيرة السبت، 8 أشخاص مصابين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 90، بالطريق الصحراوي أسفل كوبري الشجاعة اتجاه الإسكندرية.

والمصابون هم شيماء نبيل إبراهيم، 31 عامًا، كدمات متفرقة وسحجات بالرأس، دنيا أشرف علي، 26 عامًا، كدمات علي الظهر، سلمى محمد أبوالسعد، 58 عامًا، اشتباه كسر بالكتف اليسرى، محمود خيري أبوزيد، 25 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليمنى والركبة اليمني، هايدي هشام محمد، 21 عامًا، كدمات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، آمال محمد شاكر، 52 عامًا، كدمات متفرقة بالجسم، إيمان محمد مطاوع، 22 عامًا، سحجات بالرأس واشتباه كسر بالذراع اليسرى، أحمد خيري أبوزيد، 29 عامًا، اشتباه كسر بالكتف اليسرى.

جارٍ عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.