السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد «الإيفاد» يزور متحف الحضارات قبل مغادرته القاهرة

الوفد في المتحف
الوفد في المتحف

تفقَّد وفد المجلس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد» المتحف القومي للحضارات، وأبدى أعضاء الصندوق سعادتهم برؤية المتحف وما يحتويه من تاريخ حضاري يعكس ثراء الحضارة المصرية في ختام زيارته إلى القاهرة.

وشملت الجولة رؤية لكل الأقسام الموجودة بالمتحف بما فيها المومياوات الملكية.

وأشاد أعضاء الوفد بالمتحف وبما يحتويه من مظاهر التراكم التي تميزت بها الحضارة المصرية خلال مختلف العصور، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ.

جدير بالذكر أن وفد «الإيفاد» زار مصر واستقبلهم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحث معهم المشروعات المشتركة وآفاق التعاون بين مصر والمنظمة الدولية، كما أجرى الوفد زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الممولة من «الإيفاد» في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

الوفد رفيع المستوى للايفاد يزور المتحف القومي للحضارات قبل مغادرته

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وائل لطفي

عدو الفساد

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