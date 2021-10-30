السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقبال 3 ملايين و634 ألف جرعة من لقاح «فايزر»

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن استقبال الشحنة الرابعة من لقاح  فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالي ٣ ملايين و٦٣٤ ألفًا و٢٠ جرعة، بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن تلك الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي جرعات لقاح "فايزر" التي تسلمتها مصر حتى الآن بلغ ٨ ملايين و٢٥٥ ألفًا و٥٢٠ جرعة.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وزير التعليم العالي الصحة فايزر مطار القاهرة الدولي لقاح فايزر ٨ ملايين جرعة الشحنة الرابعة فيروس كورونا

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وائل لطفي

عدو الفساد

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