الزاوية القاسمية الصوفية بالجزائر تحتفل بالمولد النبوى الشريف

احتفلت الزاوية القاسمية الصوفية بالجزائر، بالمولد النبوى الشريف، بحضور الآلاف من أتباعها فى جميع أنحاء الجزائر، حيث شارك فى الفعاليات عدد كبير من الشيوخ والعلماء التابعين للطريقة والذين يشاركون فى الفعاليات بشكل دائم كل عام، حيث حضر الفعاليات قرابة الـ10 الاف مريد، إضافة إلى حضور شيخ الزاوية الشيخ محمد مأمون القاسمى رئيس الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية .

وأكدت الزاوية القاسمية أن الاحتفال بالمولد النبوى الشريف ذكرى مقدسة عند أتباع الطريقة الرحمانية فى كل أنحاء الجزائر ولذلك يحتفى كل عام أتباع الطريقة بهذه الذكرى بنوع من المحبة والفرح والسعادة، حيث إن ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم له طابع خاص عند جموع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها.

جدير بالذكر أن الزاوية القاسمية هي إحدى الزوايا الصوفية في الجزائر بمنطقة الهامل، وهى تتبع منهج الطريقة الطريقة الرحمانية، وأسسها الشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي قبل العام 1848م وعَمَرَهَا في بيته الكائن برحاب "المسجد العتيق" في قرية الهامل، وذلك في فترة مقاومة الأمير عبد القادر الجزائرى للاحتلال الفرنسى ، وكان عدد طلبته آنذاك ثمانين طالبا، وكان يتولى تعليمهم، ويتكفل بنفقات إقامتهم.

وشرع الشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي في سنة 1279هـ\1862م في بناء زاويته بقرية الهامل، وأتمها أول محرم 1280هـ \ 18 جويلية 1863م، وفي السنة التي تلتها شرع في بناء مسجد للطلبة والإخوان ولدروس الفقه وغيره، وذاعت شهرة الشيخ في المناطق المجاورة، فقصد الزاوية الطلبة من كل مكان من: تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، المدية، تيارت، شرشال، سطيف، المسيلة، الجلفة، الأغواط، وغيرها من المناطق.

وتوافد على الزاوية الأساتذة والعلماء من جميع الجهات، وتحولت إلى مركز لقاء بينهم ومنتدى علمي ثقافي يؤمه خيرة علماء البلد، وصفها أحد الشيوخ فقال: "كانت الزاوية المعمورة محلا للعلماء العاملين"، وكان يرتادها في هذه الفترة ما بين 200 و300 طالب سنويا يدرسهم حوالي 20 أستاذا على رأسهم الشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي نفسه.

اهتم الشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي أيضًا بتعمير الأرض واستصلاحها وزراعتها، وذلك لتأمين مصدر رزق للزاوية، فاستصلح عشرات الهكتارات بوادي الهامل والمناطق المجاورة له، كمرحلة أولى وجعل كل ذلك وقفًا على الزاوية يستفيد منه الطلبة والفقراء والمحتاجون، ثم بدأ في مرحلة ثانية بشراء الأراضي الزراعية في المناطق الأخرى مثل المسيلة والجلفة وتيارت والمدية وتيزي وزو وغيرها من المناطق، وجعلها أيضًا وقفًا على طلبة العلم من رواد زاويته.