محافظ بني سويف يتابع الحالة الصحية لمصابي الاشتباه بالتسمم

كلّف د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السبت، حمادة راضي، رئيس مدينة الفشن بمتابعة الحالة الصحية لمصابي اشتباه تسمم غذائي بعد تناول الطعام من أحد المطاعم بالمدينة.

وشدد المحافظ على التنسيق مع الصحة والأجهزة المعنية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الإصابة والتشخيص الدقيق لها، مع ضرورة المتابعة لهم حتى تماثلهم للشفاء والخروج من المستشفى.

وأكد مدينة الفشن أنه متواجد بالمستشفى ومعه التنفيذيين المعنين، وأن المصابين بمستشفى الفشن المركزي وصل عددهم إلى 20 حالة، وخرجت بعض الحالات المصابة من المستشفى بعد تعافيها وتلقيها للإسعافات اللازمة، والحالات الأخرى حالتها الصحية مستقرة حسب تأكيدات الطاقم الطبي بالمستشفى.

أكد وكيل مديرية الصحة أنه تم أخذ عينات الأطعمة بالمطعم والمصابين لتحليلها بمعامل مديرية الصحة لتحديد سبب الإصابة وأنه سيتم ابلاغ المحافظ بالتقرير لاتخاذ اللازم، مؤكدًا على تكليفات الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة للطاقم الطبي بالمستشفى المركزي بتقديم أوجه الرعاية وإبلاغه بمستجدات حالتهم الصحية حتى تماثلها للشفاء بشكل كامل.

أصيب 20 أشخاص، السبت، باشتباه تسمم غذائي بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، عقب تناولهم وجبة تيك أوي فاسدة (همبورجر)، من أحد المطاعم وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي، لتلقي العلاج اللازم.