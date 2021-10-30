هل الرضاعة الطبيعية تؤثر على صحة دماغ الأم في المستقبل؟

وجد عدد من الباحثون بجامعة كاليفورنيا، أن النساء فوق سن 50 سنة اللواتي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية لديهم أداء أفضل في اختبارات وظائف المخ من أولئك الذين لم تفعل ذلك.

قالت المؤلفة الرئيسية مولي فوكس، الأستاذة المساعدة في أقسام "الأنثروبولوجيا" والطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة كاليفورنيا، إن النتائج واضحة من حيث أننا قارنا النساء اللواتي يرضعن مقابل لم يرضعن، وفقًا لما ذكره موقع " medicine net" الطبي.

هل يمكن أن تساعد الرضاعة الطبيعية النساء في الحفاظ على ذكائهن؟

وأشار الباحثون، إلى أن النساء اللائي حققن أداءً أفضل في اختبارات مهارات التفكير والذاكرة، والمعروفة أيضًا باسم الإدراك.

وأضاف الباحثون، أن النتائج مهمة لأن ضعف الإدراك بعد سن الخمسين يمكن أن يكون مؤشرا قويا لمرض الزهايمر، الشكل الرئيسي للخرف وسبب الإعاقة لدى كبار السن.

شملت الدراسة 115 امرأة كن جزءًا من تجربتين سريريتين لمدة 12 أسبوعًا، حيث وصف 64 أنفسهم بأنهم مكتئبون ، و 51 وصفوا أنفسهم بأنهم ليسوا مكتئبين .

وخلال الدراسة، أكمل الجميع استبيانًا حول تاريخ حياتهن الإنجابية، بما في ذلك العمر الذي بدأن فيه الدورة الشهرية ، وعدد مرات الحمل ، وطول المدة التي يرضعن فيها كل طفل، وعمرهن في سن اليأس .

كما أكملت النساء أيضًا اختبارات نفسية تقيس وظائف المخ في أربعة مجالات وهي "التعلم، وتأخير الاسترجاع، الأداء التنفيذي، وسرعة المعالجة.

ووجدت الدراسة، أن أداء النساء اللواتي يرضعن رضاعة طبيعية أفضل في اختبارات وظائف الدماغ الأربعة التي تم تقييمها مقارنة بأولئك الذين لم يفعلن ذلك.

فيما حصلت النساء اللواتي لم يرضعن من الثدي على درجات أقل بشكل ملحوظ في ثلاث من وظائف الدماغ الأربعة التي تم تقييمها مقارنة بالنساء اللائي رضعن رضاعة طبيعية لمدة شهر إلى 12 شهرًا، بالإضافة إلى ذلك كانت درجاتهم أقل في جميع المجالات الأربعة مقارنة بالنساء اللائي يرضعن من الثدي لأكثر من عام.

وأشار الباحثون، إلى أن الرضاعة الطبيعية يمكن أن تؤثر على التمثيل الغذائي أو وظائف الجسم الأخرى الأمر الذي يساهم في التصدي للأمراض، بالإضافة إلى إن الرضاعة الطبيعية يمكن أن توفر فوائد مدى الحياة لصحة الأم، من بينها وخفض خطر لها ل أمراض القلب ، السكري و سرطان الثدي .