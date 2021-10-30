السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

حصاد القوى العاملة.. تدريب شباب الخريجين للعمل في مشروعات «حياة كريمة».. وتعيين 4368 شابًا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم، عددًا من الأحداث، حيث تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلًا عن التدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنه يتم نقل الوحدات المتنقلة كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى، حيث تتواجد الوحدات داخل القوى بـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات، بهدف الوصول إلى كل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

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ووقعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، بروتوكول تعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وشركة أوراسكوم للإنشاءات في مجال التدريب المهني لشباب الخريجين لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة.

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وأعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بتعيين 4368 شاباً، منهم 96 من ذوي الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 13750 راغب عمل منهم 51 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 355  فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

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ومن جانبه قال ياسر سعيد، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن المديرية تلقت خلال شهر سبتمبر الماضي، 234 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 167 شكوى مرحلة من شهر أغسطس، وتم بحث 186 شكوى منها، وتبين أن 83 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 103 محضرًا للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 215 شكوى تحت البحث والدراسة.

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وائل لطفي

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