الأحد 31 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«صُناع الابتسامة».. شباب سكندري يقدمون المساعدات للفقراء والمحتاجين (صور)

فريق جيل الخير
فريق جيل الخير

مجموعة شباب اجتمعوا على فعل الخير ومساعدة الفقراء للوصول بهم إلى بر الأمان بمجهودات ذاتية ومساعدات من الأصدقاء والجيران تمكنوا من بناء الكثير من أسقف المنازل وفتح أبواب رزق للكثير من الأسر الفقيرة إلى جانب توزيع الطعام بشكل مستمر على  مدار السنة لكل الفقراء، وتوفير العلاج للمرضى.

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فريق جيل الخير 

الكثير من الخير قدمه مجموعة من الشباب السكندري تحت مسمى "جيل الخير" الذين وفروا كل جهودهم وأوقاتهم لمساعدة جميع الفقراء في جميع ربوع محافظة الإسكندرية.

بداية إنشاء "فريق جيل الخير" لمساعدة الفقراء

يحكي محمد حمدي مؤسس فريق جيل الخير، عندما كان صغيراً كان دائماً يشاهد ويلاحظ أباه وهو يكرم الفقراء ويساهم في مساعدتهم حتى ولو بجزء صغير، وكان أباه حريص أن يشارك نجله في أفعال الخير وبالفعل كان دائم المشاركة على مساعدة الفقراء، ليقرر بعد بلوغه سن الرشد أن يكمل مسيرة والده بمساعدة المحتاجين والفقراء وتوفير لهم جميع سبل الحياة لينعموا بحياة كريمة خالية من الضغوطات.

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فريق جيل الخير 

وأضاف أنه بدأ أعمل الخير وعمره لا يتجاوز سبعة عشر عاماً وبدأ من خلال مساعدة الفقراء المقيمين في نطاق المنطقة الساكن بها ليقترح بعدها على عدد من أصدقائه المشاركة في أعمال الخير وتوسيع المساعدات على جميع مناطق محافظة الإسكندرية، يستكمل لقي ترحيباً كبيراً من قبل أصدقائه وبدأ بجمع التبرعات من الجيران والأصدقاء لخدمة جميع الفقراء.

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فريق جيل الخير 

المساعدات الذي قدمها "فريق جيل الخير" منذ تأسيسه

أفاد حمدي أنه منذ تأسيس الفريق وقدمنا الكثير من المساعدات على مدار السنوات الماضية ومنها بناء أسقف للبيوت وحماية الأسر الفقيرة من أمطار الشتاء وتوفير الكثير من فرص العمل من خلال تقديم بعض الخضروات أو المنتجات وإعطائها  للشخص المحتاج لبيعها والاستفادة منها إلي جانب إقامة العديد من الحفلات للأيتام وتوفير رحلة حج الأمهات، يستكمل أن هناك مطبخ خيري لا ينغلق على مدار السنة نقوم بتجهيز الوجبات وتوزيعها علي غير القادرين والذين ليس لهم مأوى، ونقوم أيضاً بتوفير العلاج والكشف للمرضي ومتابعة حالتهم الصحية حتى يتم شفائهم.

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فريق جيل الخير 

وأشار إلى أن يتم جمع التبرعات من خلال الجيران والأصدقاء وأعضاء الفريق،ويقوم أحد أفراد الفريق قبل اي عمل خير بإجراء بحث لاستهداف أكثر فئة محتاجة للمساعدة ثم نقوم بتوفير متطلباتهم.

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فريق جيل الخير 

واختتم حديثه متمنياً أن يستمر في أعمال الخير وأن ينقلها لأبنائه و أحفاده وأن يصل لكل إنسان محتاج علي أرض الإسكندرية ويقوم بمساعدته وأن تصل أعمال الخير لجميع محافظات مصر.

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فريق جيل الخير 
مجموعة شباب فعل الخير مساعدة الفقراء أسقف المنازل أبواب رزق جيل الخير الفقراء محافظة الاسكندرية المحتاجين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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