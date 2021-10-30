«صالون الدلتا الثقافي» يبدأ أولى فعالياته باحتفالية كبرى بانتصارات أكتوبر

شهدت مدينة طنطا بالغربية ميلاد صالون ثقافي جديد، يحمل اسم "صالون الدلتا الثقافي"، لمُؤسِّسِه الأديب والشاعر الكبير إيهاب مصطفى، عضو اتحاد كُتَّاب مصر، عضو رابطة الزجَّالين وكُتَّاب الأغاني، والذي بدأ أولى فعالياته بتنظيم احتفالية كبرى بانتصارات أكتوبر المجيدة، والمولد النبوي الشريف، حضرها لفيف من علماء الدين والشعراء والأدباء والمثقفين والفنانين من محافظات: الغربية والمنوفية والدقهلية، والقاهرة والإسكندرية.

بدأت الاحتفالية بكلمة لفضيلة الشيخ يسري عزَّام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل بالقاهرة، ابن مدينة المحلة الكبرى، حول المولد النبوي، تناول فيها المعجزات الكبرى التي حدثت يوم مولده (ص) وأخلاق الرسول الكريم في تعامله مع الناس جميعًا، دون تفرقة بين مَنْ شهد له بالنبوَّة، ومَن أنكر، رغم ما تعرض له الرسول نفسه، وأصحابه – في بداية الدعوة - من تعذيب وتنكيل وطرد وتهجير، من كفار قريش. وتطرق "عزَّام" إلى مكانة المسجد والمعهد الأحمدي بطنطا، مشيرًا إلى أن العلماء قالوا: "القرآنُ أحمديٌّ"؛ أي أن كثيرًا من العلماء درسوا علوم القرآن في المعهد الديني الأحمدي، مثل: إمام الدعاة فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، كما قام علماء آخرون بتدريس القرآن وعلومه في المسجد الأحمدي، واصفًا إياه بأنه "شقيق الجامع الأزهر".



وتحدث عن صفات النبيِّ الخِلْقية والخُلُقية، ورسالته الإنسانية كلٌّ من: الدكتور محمد عبد العزيز بهنسي، الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ د. علي ماهر، إمام وخطيب مسجد نور الصباح بطنطا، والدكتور سيد مندور. كما شدا بالأغاني الدينية والوطنية المطرب محمد محيي، حيث غنَّى بصوته الشجيِّ "عليك سلام الله، يا رسول الله"، و"لاجل النبي"، و"بالأحضان يا بلدنا يا حلوة بالأحضان"، أما الابتهالات والإنشاد الديني فكانت للمبتهل الشاب عمر عصام.