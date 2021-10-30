السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إيهاب فهمي: غدًا عرض «في انتظار بابا» على خشبة المسرح القومي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

يستعد المسرح القومي التابع للبيت الفني للمسرح لافتتاح عرض مسرحي جديد يحمل اسم "في انتظار بابا" يقوم ببطولته كل من أحمد سلامة وسماح أنور وانتصار ومفيد عاشور وماهر محمود وخالد عبدالحميد وسميحة عبدالهادي وعلي كمال، وألحان أحمد الناصر وإعداد وإخراج سمير العصفوري.

 وكشف الفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي  في حديثه لـ"الدستور"، أنه من المقرر افتتاح العرض غداً الأحد، على خشبة المسرح القومي وهو عرض ميوزيكال وسيكون بمثابة عودة للعروض الميوزيكال مرة أخرى بعد اختفائها. 

وأضاف إيهاب فهمي أن عودة المخرج الكبير سمير العصفوري مرة أخرى للمسرح شئ إيجابي جداً لأنها من قامات المسرح في مصر وسيكون إضافة كبيرة.

وأعلن إيهاب فهمي أنهم يعملون حالياً على تقديم عرض جديد بطولة النجمة حنان مطاوع والنجم الكوميدي أحمد أمين يحمل اسم "سيدتي الجميلة" يتولى مهمة إخراجه المخرج المسرحي المتميز محسن رزق.

وأكد أننا نحافظ على تقديم رسالة قومية في كل عروضنا على خشبة المسرح القومي لأن هذه الرسالة من أهداف المسرح، كما نحرص على أن يشارك طوال الوقت نجوم في كل عروضنا.

في انتظار بابا سمير العضفوري انتصار إيهاب فهمي المسرح القومى ميوزيكال

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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