السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر كرم: «اللمبي في الجاهلية» يحتوي على جرعة كوميدية كبيرة

تامر كرم
تامر كرم

يعود الفنان محمد سعد، للمسرح مرة أخرى بعد غياب عدة سنوات بمسرحية "اللمبي في الجاهلية" والذي يجسد فيها شخصية "اللمبي" الذي اشتهر بها ويتعاون في ذلك العرض مع المخرج المسرحي تامر كرم بجانب عدد كبير من النجوم.

وتواصلت "الدستور" مع المخرج تامر كرم؛ الذي أكد أن العرض كوميدي من العيار الثقيل والنص ملئ بالضحك، حيث نستهدف إضحاك الجمهور وفي نفس الوقت تقديم عرض محكم بقصة محبوكة وهو ما نعمل عليه منذ فترة طويلة. 

وأضاف تامر كرم أن الفنان محمد سعد فنان واع ومثقف ويحب شغله جداً ومتعاون لأقصي درجة ويريد تقديم عمل مميز ومختلف يترك بصمة مع الجمهور وسنفتتح العرض يوم 10 نوفمبر في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض وسنستمر هناك عدة أيام على أن نعود مرة أخرى للقاهرة ونقدمه على مسرح جراند طيبة ولكن حتى الآن لم نستقر على موعد محدد، كما سنقدم مواسم جديدة من عرض مسرحية "أبو العربي" الذي يقوم ببطولته الفنان هاني رمزي حيث اتفقنا على عرضها في موسم الرياض يوم 10 ديسمبر على أن تستكمل بعد ذلك عروضها في القاهرة على مسرح جراند طيبة أيضا. 

أما عن الأبطال المشاركين في عرض "اللمبي في الجاهلية" بجانب الفنان محمد سعد فهم مي سليم وويزو وحسن عبدالفتاح وطاهر أبو ليلة ومنير مكرم، أما عرض "ابو العربي" فيشارك فيه بجانب هاني رمزي كل من داليا البحيري وحجاج عبدالعظيم وأحمد فتحي ومحمد جمعة.

تامر كرم محمد سعد اللمبي في الجاهلية مسرح طيية أخبار موسم الرياض

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عدو الفساد

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