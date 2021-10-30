«التعليم» تعلن الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

وصممت وزارة التربية والتعليم إنفوجرافًا عن الأوراق المطلوبة، وتتمثل في:

١/ سداد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن بجانب رسوم 5 جنيهات.

٢/ إيصال المصروفات الدراسية

٣/ شهادة ميلاد الطالب.

٤/ بطاقة الرقم القومي لولي الأمر وصورة منها.

٥/ توقيع ولي الأمر علي إقرار استلام التابلت المدرسي لدي إدارة المدرسة.