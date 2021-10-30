ما هى صفات وسمات النبى محمد؟.. على جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس في كل شيء،‏ وقد تكلم أصحابه عن حسنه في الأحاديث المختلفة نذكر منها‏:‏ ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم إذ قالوا‏: "‏فقد كان النبي ﷺ أحسن الناس وجها‏، وأحسنهم خلقا‏،‏ ليس بالطويل البائن‏،‏ ولا بالقصير‏"‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وكان النبي ﷺ إذا سر استنار وجهه،‏ حتى كأن وجهه ﷺ قطعة قمر‏. (أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان وجه النبي ﷺ مثل الشمس والقمر وكان مستديرا (أخرجه مسلم)‏.‏

وتابع "جمعة" عبر صفحته الرسمية قائلا: كان رسول الله ﷺ أبيض اللون أزهر‏،‏ حسن الوجه،‏ وقد ثبت في صحيح سنته ذلك‏،‏ فد ورد في وصف أصحابه رضي الله عنهم له أنه كان النبي ﷺ أبيض مليح الوجه (أخرجه مسلم) كان النبي ﷺ أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة (‏أخرجه البخاري ومسلم‏)، وكان وجهه ﷺ كالقمر يتلألأ كما ذكر هند بن أبي هالة رضي الله عنه وغيره حيث قال‏:‏ كان النبي ﷺ فخما مفخما‏، يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر ليلة البدر‏ (أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان رسول الله ﷺ إذا سر استنار وجهه‏،‏ حتى كأن وجهه قطعة قمر ‏(أخرجه البخاري ومسلم‏)‏ كان وجه رسول الله ﷺ مثل الشمس والقمر مستديرا‏ (أخرجه مسلم‏).

وأوضح: كان ﷺ جميل العينين‏،‏ متسعتان‏،‏ وقد ذكر ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال‏:‏ كان رسول الله ﷺ، عظيم العينين‏،‏ أهدب الأشفار‏،‏ مشرب العينين بحمرة‏،‏ كث اللحية ‏(رواه الإمام أحمد والبزار في مسنديهما‏)،‏ وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه‏:‏ كان رسول الله ﷺ ضليع الفم، أي واسع الفم، أشكل العينين‏،‏ أي طويل شق العينين، منهوس العقب، أي قليل لحم العقب‏ (رواه مسلم ، والترمذي‏)‏ وقال علي رضي الله عنه‏:‏ كان في الوجه تدوير‏، أبيض‏،‏ أدعج العينين‏،‏ أهدب الأشفار ‏(رواه الترمذي في الشمائل المحمدية وفي الجامع‏،‏ وابن أبي شيبة في مصنفه‏).