الأنبا بشارة جودة يهنئ الأنبا أنطونيوس نجيب بتذكار سيامته الكهنوتية

هنأ الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، البطريرك الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب، البطريرك الشرفي للكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، بمناسبة تذكار سيامته الكهنوتية، رافعًا الصلاة لأجله، حتى يمنحه الله وافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة.

وعلى صعيد آخر.. قام الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم، الموافق الثلاثين من الشهر الجاري، بزيارة تعزية إلى منزل صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وذلك لتقديم واجب العزاء في انتقال والد نيافته. رافق الأنبا بشارة خلال الزيارة عدد من كهنة الإيبارشية.

وكان قد استقبل صباح اليوم، صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مجلس نشاط إيمان ونور، مقاطعة شمال مصر والسودان، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.

شارك في اللقاء الأب عادل زكا اليسوعي، المرشد الروحي للمقاطعة، والأستاذ أشرف زخاري، منسق المقاطعة. دار اللقاء حول الأنشطة المختلفة، التي يقوم بها نشاط إيمان ونور، كما تطرق الحديث أيضًا حول الإعدادات الخاصة بالاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس نشاط إيمان ونور بالعالم، وكذلك الاحتفال بمرور أربعين عامًا على تأسيس النشاط بمصر.

وقام المجلس بعرض أماكن تواجد النشاط بشمال مصر والسودان لغبطة البطريرك، كما دعا المجلس غبطة أبينا البطريرك لحضور ومباركة الاحتفال الخاص بمرور أربعين عامًا على تأسيس نشاط إيمان ونور بمصر، والمقرر إقامته في الفترة من السادس، وحتى الثامن من أكتوبر لعام ٢٠٢٢، وذلك بكنيج مريوط بالإسكندرية.