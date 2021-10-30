السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى خاطر يواصل تحضيرات مسرحية «عائلة تيس» ويستعد لـ«البيت بيتى»

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

أوشك الفنان مصطفى خاطر، على الانتهاء من تصوير أحدث أعماله السينمائية "مربع برمودا" الذي يشارك فيه بجانب الفنانين عمرو عبدالجليل وهنا شيحة وروجينا، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت، ويقدم خلاله شخصية فنان تشكيلي في إطار كوميدي، والفيلم يتبقي فيه عدد قليل من المشاهد لمصطفى خاطر لينتهي منه نظرًا لسفره خارج مصر. 

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور" إن الفنان مصطفى خاطر تعاقد مؤخرًا على تقديم بطولة مسلسل مكون من 10 حلقات عبر أحد المنصات الإلكترونية يحمل اسم "البيت بيتي" ويشارك فيه بجانب الفنان كريم محمود عبدالعزيز وهو عمل كوميدي وجار التحضير له حاليًا وترشيح باقي أبطاله. 

كما يواصل خاطر حاليًا بروفات مسرحية "عائلة تيس" المقرر عرضها في موسم الرياض وهو عرض كوميدي يشارك فيه بجانب مصطفي خاطر كل من محمد سلام ومحمد أسامة أوس اوس وسليمان عيد وشيماء سيف. 

وينتظر خاطر عرض عملين سينمائيين، خلال الأيام المقبلة، الفيلم الأول يحمل اسم "تماسيح النيل" من إخراج سامح عبدالعزيز ويشارك فيه كل من بيومي فؤاد ومحمد ثروت وحمدي الميرغني، كما ينتظر عرض فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي. 

وكان آخر أعمال مصطفى خاطر فيلم "العارف" من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، كما عرض لها أيضًا فيلم "ثانية واحدة" الذي شارك فيه بجانب الفنانة دينا الشربيني. 

مصطفي مصطفي خاطر فنان تشكيلي سليمان عيد عرضها حمد خالد صالح محمد أسامة الفنان كريم محمود عبدالعزيز

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