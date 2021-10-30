قرار جديد من «التعليم» لـ4 ابتدائي بشأن امتحان ديسمبر

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون اختبار الأول من ديسمبر المقبل للصف الرابع الابتدائي من 30 درجة، وذلك بعد قرار دمج اختباري أكتوبر ونوفمبر معًا.

وأرسل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، كتابًا دوريًا بدمج امتحانى شهري أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي، معًا في نهاية شهر نوفمبر وأوائل ديسمبر على مستوى المدرسة.

وأكدت الوزارة أن هذه امتحانات تقييم مستوى في النظام الجديد، ولا داعي لأى توتر منها لأن النظام يستهدف التعلم وليس الامتحانات، والهدف بعيد عن حفظ المناهج الجديدة وإنما التدرب على فهم مخرجات التعلم والالتزام بالعمل في الكتاب المدرسي.