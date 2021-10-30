الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

«راعي شعور ابنك».. مبادرة للتربية الإيجابية برسوم كاريكاتورية (صور)

صوفيا فرحان
صوفيا فرحان

يعتبر البعض الأطفال دون شعور أو تمييز بما يحيط بهم بالمجتمع، فيرى البعض أن على غير دراية بما يدور من مشاكل بين الأهالي، لكن يشعر الطفل بما يدور حول منذ أن يعي على الدنيا، وذلك ما سعت له متخصصة تخاطب الأطفال صوفيا فرحان من خلال مبادراها "راعي شعور ابنك".

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"راعي شعور ابنك"، هى مبادرة نفذتها صوفيا صاحبة الـ٣٩ عامًا، لم تكن مبادرتها الأولى التي تخص الاطفال حيث إنها تعمل ماجستير تخاطب، وقالت لـ"الدستور": إنها بدأت العمل على تلك المبادرة منذ أيام قليلة بعد تعرضها للعديد من الأطفال والأهالي الذين يعانون من تصرف الأطفال بشكل معين غير طبيعي، وأن هناك مشكلة تواجههم في سلوكهم غير اللائق، فيقابل البعض بمعاقبة الطفل دون تفهم مشاعره ومراعاتها.

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"لو عرفنا سبب سلوك الطفل في موقف ما يمكن أن تحل المشكلة في لحظة"، ذلك ما عملت عليه من خلال مبادرتها وهي ضرورة تفهم مشاعر الطفل وتوعية للأهالي عن الطرق السليمة للتعامل مع الأطفال في الموقف الذي يعيشه حتى يستطيع الاهالي حل أزماتهم، وسيتغير سلوك الطفل للأحسن.

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تعاونت مع رسام الكاريكاتير إسلام رجب، لنشر المبادرة بين الناس عن طريق مجموعة رسومات توضح السلوك الخطأ الذي يستعمله الأهالي تجاه اطفالهم لتفاديه، كما أوصلت بعض النقاط من خلال الرسوم التي تتمثل في الأساليب الصحيحة للتعامل للخروج بتربية إيجابية صحيحة.

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وتهدف المبادرة إلى إنشاء أطفال أسوياء نفسيا، قادرين علي المشاركة الاجتماعية وذلك من خلال بناء ثقة الأطفال بنفسهم، ومشاركتهم اهتماماتهم وتشجيعهم لتنمية مهاراتهم وموهبتهم منذ الصغر، إضافة إلي تصحيح المفاهيم المغلوطة والمنتشرة مثل "الراجل ما يعيطش.. والبنت اللي تخدم الولد".

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وتابعت أن هناك العديد من الاسر التي استفادت من تلك المبادرة في تفهم شعور اطفالهم، ونالت الفكرة إعجاب العديد، كما طالبها بعض المدارس بضرورة تفعيل مبادرتها لدى الطلاب وأولياء الامور.

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طفل مجتمع مهارات المدارس المفاهيم المغلوطة المبادرة الكاريكاتير لأسر الإيجابى مبادرتها تخاطب

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عدو الفساد

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