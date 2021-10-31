الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل شخصية روجينا فى فيلم «مربع برمودا»

روجينا
روجينا

اقتربت الفنانة روجينا من انتهاء تصوير أحداث دورها في فيلم "مربع برمودا" الذي تشارك فيه بجانب كل من، هنا شيحة ومصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، والفيلم لايت كوميدي يناقش العديد من القضايا الاجتماعية. 

 

وعلمت "الدستور" أن اسم الفيلم "مربع برمودا" يشير إلى الرباعي أبطال الفيلم الذي يشاركون لأول مرة معاً بجانب أن "برمودة" تشير إلى شهر برمودا، وتقدم الفنانة روجينا شخصية "تيتي السلحدار" وهي شخصية كوميدية جديدة ومختلفة عليها. 

 

وصورت روجينا أكثر من نصف مشاهدها في الفيلم وتصور المشاهد المتبقية لها خلال الفترة المقبلة في أحد مواقع التصوير الخاصة بالمسلسل في منطقة شبرامنت مع باقي أبطال العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وهنا شيحة، بجانب الفنان محمد ثروت محمد جمعة وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت. 

 

يذكر أن روجينا تعرضت لانتقادات كبيرة بعد انتشار فيديو لها مع الفنان راغب علامة خلال رقصها معه على أحد أغانيه في حفله الأخير بمصر، حيث ارتدت فستانا قصيرا أبيض اللون، وهي إطلالة غير معتادة بالنسبة لجمهورها في مصر، حيث ترفض المشاركة في أعمال الإثارة والإغراء.

 

يشار إلى أن روجينا شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "بنت السلطان" وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير، وشاركها بطولته كل من، باسم سمرة وأحمد مجدي وسون بدر ومحمد مهران وندى موسى ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، وقدمت روجينا فيه شخصيتين حيث تجد الفتاة الشعبية عزة حياتها على المحك، فبعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار المخدرات في مصر، تقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر عزة الهرب من قدرها الذي فرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.

مصطفي خاطر شيحه محمد جمعه عمرو عبدالجليل باسم سمرة الفنان محمد ثروت الفنانة روجينا القضايا الاجتماعية بنت السلطان مسلسل بنت السلطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

إجراء عاجل من جامعة الإسكندرية في مشاجرة كلية الحقوق

الداخلية تفحص واقعة تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بالهرم

محمود محيى الدين: مشاركة الرئيس فى افتتاح «كوب 26» مسألة بالغة الأهمية

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

البحرين تحبط بالتعاون مع السعودية تهريب حوالى 40 ألف حبة كبتاغون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

أرشيف «Cyberserve».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى حراسة قوات الاحتلال

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق