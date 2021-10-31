تفاصيل شخصية روجينا فى فيلم «مربع برمودا»

اقتربت الفنانة روجينا من انتهاء تصوير أحداث دورها في فيلم "مربع برمودا" الذي تشارك فيه بجانب كل من، هنا شيحة ومصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، والفيلم لايت كوميدي يناقش العديد من القضايا الاجتماعية.

وعلمت "الدستور" أن اسم الفيلم "مربع برمودا" يشير إلى الرباعي أبطال الفيلم الذي يشاركون لأول مرة معاً بجانب أن "برمودة" تشير إلى شهر برمودا، وتقدم الفنانة روجينا شخصية "تيتي السلحدار" وهي شخصية كوميدية جديدة ومختلفة عليها.

وصورت روجينا أكثر من نصف مشاهدها في الفيلم وتصور المشاهد المتبقية لها خلال الفترة المقبلة في أحد مواقع التصوير الخاصة بالمسلسل في منطقة شبرامنت مع باقي أبطال العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل وهنا شيحة، بجانب الفنان محمد ثروت محمد جمعة وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

يذكر أن روجينا تعرضت لانتقادات كبيرة بعد انتشار فيديو لها مع الفنان راغب علامة خلال رقصها معه على أحد أغانيه في حفله الأخير بمصر، حيث ارتدت فستانا قصيرا أبيض اللون، وهي إطلالة غير معتادة بالنسبة لجمهورها في مصر، حيث ترفض المشاركة في أعمال الإثارة والإغراء.

يشار إلى أن روجينا شاركت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "بنت السلطان" وحقق المسلسل نجاح جماهيري كبير، وشاركها بطولته كل من، باسم سمرة وأحمد مجدي وسون بدر ومحمد مهران وندى موسى ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، وقدمت روجينا فيه شخصيتين حيث تجد الفتاة الشعبية عزة حياتها على المحك، فبعد وفاة والدها سلطان، الذي كان أكبر تجار المخدرات في مصر، تقسوا عليها الحياة، وتجبرها على حياة لا تشببها في شيء، وعندما تقرر عزة الهرب من قدرها الذي فرض عليها، يقع لها ما لم يكن بالحسبان، ومن هنا تنقلب حياتها رأسا على عقب، وتدخل في مغامرة جديدة أشد صعوبة ومرارة مما كانت تعيش فيه.