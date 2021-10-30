السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهلال الأحمر يقدم خدمات متنوعة لـ97 دار رعاية مسنين

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

أجرى الهلال الأحمر المصري اليوم، حملة على دور رعاية المسنين في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم عدد من الخدمات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، واستكمالًا لجهود الهلال الأحمر المصري للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، والحد من آثارها على الفئات الأولى بالرعاية.

وأعلنت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني أن الحملة زارت ٩٧ دار رعاية مسنين بمختلف محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي المستفيدين منها ما يقرب من ٣٧٠٠ مستفيد، حيث قامت الحملة بإجراء الكشف الطبي على المسنين بالدور، بالإضافة إلى توزيع حقائب النظافة الشخصية للنزلاء والعاملين بها، فضلًا عن تقديم ندوات للتوعية الصحية عن فيروس كورونا للنزلاء والعاملين.

وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطرفيروس كورونا واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه في إطار الاستراتيجية الشاملة لجمعية الهلال الأحمر المصري لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة في مارس الماضي، انطلقت جميع فرق الهلال الأحمر لتقديم خدماتها التطوعية التي تستهدف مجابهة تداعيات انتشار الفيروس والحد من عوامل انتشاره على التوالي.

وقالت وزيرة التضامن إنه على صعيد مجابهة الآثار المترتبة على انتشار الفيروس تم استحداث فرق مستجدة من متطوعي الهلال الأحمر المصري وتدريبهم وفق معايير عالمية على أعمال التعقيم والتطهير المختلفة، حيث استهدفت تلك الفرق تعقيم أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة منشأة من المنشأت الحيوية بالدولة سواء كان تعقيمًا احترازيًا للحد من مخاطر انتشار الفيروس أو تعقيما لمنشآت مشتبه أو ثبت وجود حالات إصابة داخلها، حيث شملت تلك الحملات تعقيم عدد من المصالح الحكومية ومكاتب هيئة البريد ودور رعاية الأيتام وكبار السن ومحطة هيئة سكك حديد مصر وغيرها من المنشآت العامة.

الكشف الطبى استراتيجية التضامن وزيرة التضامن توزيع فيروس كورونا الهلال

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وائل لطفي

عدو الفساد

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