وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات الوزارة لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائمًا علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصري وقواته المسلحة، ورمزًا للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة بالبطولة والشجاعة والتضحية بالغالي والنفيس ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية، موجهًا التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطًا وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا لهم مزيدًا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير.

وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع

من جانبه، أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معًا في طليعة الشعب يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته واستقراره، ضاربين بكل ما أوتوا من قوة كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الوطن، مقدمين كل الجهد للحفاظ على ما وصلت إليه الدولة من حالة أمنية مستقرة تسهم في استكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية بكل المجالات.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكي درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.