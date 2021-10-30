السبت 30 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

وزير الداخلية وقيادات
وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع

استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات الوزارة لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع 

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائمًا علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصري وقواته المسلحة، ورمزًا للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة بالبطولة والشجاعة والتضحية بالغالي والنفيس ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية، موجهًا التهنئة لرجال القوات المسلحة قادةً وضباطًا وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا لهم مزيدًا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير.

وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع 

من جانبه، أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معًا في طليعة الشعب يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته واستقراره، ضاربين بكل ما أوتوا من قوة كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الوطن، مقدمين كل الجهد للحفاظ على ما وصلت إليه الدولة من حالة أمنية مستقرة تسهم في استكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية بكل المجالات.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكي درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

وزير الداخلية وقيادات الشرطة يهنئون وزير الدفاع 

وحضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

أمطار وسحب رعدية.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

تطورات جديدة فى أزمة شيكابالا واتحاد الكرة

مؤشرات أولية.. وليد عرفات يتقدم على فرج عامر في انتخابات سموحة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

محمد بن راشد لـ«مدبولى»: أبلغوا الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه

الإعدام للصديق والمؤبد للزوجة الخائنة في مقتل تاجر بالمنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صفاء النجار

من رثاء الذات

عفاف السيد

التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء

سمر عادل

الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة

ماجد حبته

انقلابات فرنسا.. وانتخاباتها!

د.كريمة الحفناوى

التعليم ودوره فى نشر المعرفة والفنون

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«للبيع قريبًا».. ماذا يفعل قراصنة إيران بـ«ملفات إسرائيل»؟ (صور)

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى حراسة قوات الاحتلال

استهداف إسرائيلي جديد لمواقع تواجد الجيش السوري غرب دمشق