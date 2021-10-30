السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدمن مخدرات شرع في قتل والدته بالمحلة الكبرى

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمنًا منشورًا بعنوان «عاجل يحدث الآن حادث مؤلم بالمنشية الجديدة بالمحلة»، يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على والدته، لمدة 12 ساعة، وقيام الجيران بإبلاغ الشرطة، وأن الأهالي كادت أن تفتك به، لولا تدخل رجال الشرطة، وقيامه لدى تدخل الأهالى بالتهديد بقتلها. 

بالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالمنشور، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن قسم شرطة ثان المحلة، بمديرية أمن الغربية، تلقى بلاغا اليوم السبت، من مواطنة مقيمة بدائرة القسم «مصابة بكدمات متفرقة»، بقيام نجلها عاطل مقيم بذات العنوان، بالتعدى عليها بالضرب، وإحداث إصابتها المشار إليها، لإدمانه المواد المخدرة. 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية فيس بوك حادث مؤلم التعدى بالضرب على والدته

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عدو الفساد

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