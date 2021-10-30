السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتطهير المصارف على مستوى المحافظة

اجتماع محافظ الغربية
اجتماع محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا بمكتبه لمناقشة تطهير المصارف والمجاري المائية، بحضور اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، المهندس عبد السلام جابر، وكيل وزارة الري وحاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري.

خلال الاجتماع، وجه المحافظ بتعاون جميع الحاضرين لتطهير جميع المصارف والترع على مستوى المحافظة سواء من ( إلقاء المخلفات ورد النيل أو إلقاء حيوانات نافقة وغيرها) كما وجه مديرية الطب البيطري بفحص كامل للمزارع المتواجدة داخل حيز السنطة البلد؛ للوقوف على أسباب نفوق بعض من الماشية.

وأكد د. رحمي أهمية تطهير المصارف والمجاري المائية بشكل مستمر ، وعدم الاقتصار على التخلص من القمامة والحشائش فقط بهدف للحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة، إلى جانب المحافظة على معدل سريان المياه وتجددها وعدم ردها مما يؤدي إلى الحفافظ على منسوب المياه بالأراضي ، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً في ظل المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تقوم الدولة بتنفيذه حالياً. 

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا بمكتبه لمناقشة تطهير المصارف والمجاري المائية

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عدو الفساد

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