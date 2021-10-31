الأحد 31 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مع تزامن عرضها.. عصام السقا: متشوق لردود الفعل حول «حكايتى مع الزمان»

عصام السقا
عصام السقا

قال الفنان عصام السقا، بطل حكاية "حكايتي مع الزمان" من الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا" إن الحلقة الأولى من المسلسل تم عرضها السبت في الساعة الثامنة مساءً، مؤكدًا أنه متحمس بشدة من أجل أن يتلقى ردود الفعل حول الحكاية الجديدة، خاصة أنها أول تعاون بينه وبين الفنانة القديرة ميرفت أمين.

وقال عصام السقا، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سعيد بكونه يتعاون مع فنانة كبيرة وقامة فنية عظيمة مثل الفنانة ميرفت أمين، مشيرًا إلى أن المشاهد التي تجمعه بها في المسلسل تعد شهادات فنية يفخر بها كونه وقف أمامها في عمل فني.

 

وأوضح أنه يتمني أن يلقي المسلسل ردود أفعال قوية مثلما حدث مع الحكايات الأخرى من مسلسل "إلا أنا"، مشيرًا إلى أن الحكاية الجديدة من المسلسل بها كثير من المفاجآت والأحداث الشيقة، قائلاً: "يارب أكرمنا، بالتوفيق والنجاح".

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الثانية التي يشارك فيها عصام السقا من مسلسل "إلا أنا" بعد مشاركته فى حكاية "بيت عز" مع سهر الصايغ التي عرضت كأولى حكايات العمل من مسلسل "إلا أنا"، وجسد خلال الأحداث شخصية هيثم زوج ابنة خالة سهر الصايغ، والذي يفاجئ الجميع بالنصب على أسرة زوجته والسفر خارج مصر.

 

وكانت آخر أعمال عصام السقا مشاركته كضيف شرف في فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن.

 

"إلا أنا" فكرة يسرى الفخراني وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلفين في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.

الاول اليوم وقف شخصية الدستور عرض إمام فنانة حوار بعد الاولى محمد عبد الرحمن الحلقة الأولى نجاح أول تعاون ضيف شرف عمل فني الجدى فخر الاخر ثاني نار فكرة كرة تجمعه الف الثانية وان سيناريو وحوار الزمان ردود ردود الفعل الموجودة بطولة تامر حسني الحكاية الثاني رين الحكاية الثانية الفنانة ميرفت أمين التوفيق والنجاح لفنان عصام السقا

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