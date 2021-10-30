السبت 30 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع كفاءة منظومة الإنارة والنظافة ببيلا في كفر الشيخ

أعمال النظافة
أعمال النظافة

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، السبت، إنه يتابع الخطة التي وضعتها المدينة للارتقاء بمستوي الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة النظافة والإنارة العامة، من خلال قيام قسم الكهرباء بالمدينة، برئاسة إبراهيم سليت، بالأعمال الدورية لرفع كفاءة الانارة العامة، حيث جري إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات ليد وإصلاح الكشافات التالفة بعزبة الجندي وطريق عزبة الست بنطاق المدينة، بجانب صيانة الأعطال وصيانة خلايا أعمدة الإنارة بعدد من شوارع وأحياء المدينة.

وتابع رئيس المدينة أعمال حملات النظافة بشوارع المدينة، بإشراف ورئاسة أحمد فتحي، رئيس قسم النظافة، استهدفت الحملات تفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومى من القمامة والأتربة والمخلفات بشوارع وأحياء المدينة، بجانب إزالة المخلفات والقمامة من السوق العمومي بالمدينة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة.

ونفذت الوحدة المحلية لقرية إبشان حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة، استهدفت رفع تراكمات القمامة حول «محطة القطار وكوبري عيسى ومشروع المياه بإبشان»، ونقلها إلى المقلب الوسيط بالقرية.

وشدد رئيس المدينة، على مواصلة أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة والاحياء المختلفة، فضلاً عن صيانة وإصلاح كشافات وأعمدة الإنارة العامة، بإشراف كامل من قسم النظافة والكهرباء.

بيلا انارة نظافة ساطور كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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