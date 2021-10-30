السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس السويسرى يؤكد متانة العلاقات بين الإمارات وبلاده

جي بارميلين
جي بارميلين

أكد رئيس الاتحاد السويسرى، جي بارميلين، متانة العلاقات التي تربط دولة الإمارات وبلاده، منوهًا بأن معدل الحركة السياحية بين الجانبين فى كلا الاتجاهين بلغ 240 ألف سائح، إضافة إلى وجود أكبر جالية سويسرية في الإمارات على مستوى المنطقة علاوة على العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية القوية، ما يجعل من الإمارات العربية المتحدة شريكًا مهمًا لسويسرا في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الاتحاد السويسري- في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم السبت- إن الإمارات تستضيف ما يقرب من 3000 من السويسريين الذين يشكلون أكبر جالية من مواطني سويسرا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، مشيرًا إلى أن حوالي 140 ألف إماراتي يزورون سويسرا كل عام في الصيف للاستمتاع بطبيعتها الجميلة، فيما يزور نحو 100 ألف سويسري دولة الإمارات سنويًا.

وأوضح الرئيس السويسرى- خلال زيارته الحالية لدولة الإمارات- أن العلاقات الاقتصادية مع الإمارات ظلت قوية على الرغم من الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد- 19، منوهًا بأن حجم التجارة بين البلدين بلغ 13 مليار دولار أمريكي في عام 2020، فيما لا تزال سويسرا مستثمرًا مهمًا في ظل ما توفره الشركات السويسرية مما يقرب من 10000 وظيفة في الإمارات وحدها، إلى جانب أن هناك أكثر من 200 شركة سويسرية تعمل في الإمارات العربية المتحدة.

وأكد بارملين أن دولة الإمارات تعتبر لاعبًا مهمًا ومؤثرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا نناقش بانتظام القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة بما في ذلك أفغانستان.

كما رحب الرئيس السويسري بالخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات بأولوياتها الاستراتيجية الشاملة التي تشمل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050، وهي حملة وطنية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفعل ذلك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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