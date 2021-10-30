حبس عاطلين بتهمة حيازة 100 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مواد مخدرة "حشيش" بقصد الإتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

كانت معلومات سرية قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تفيد بقيام عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، تخصصا في الإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويجه على عملائهما

عقب تقنين الإجراءات، تم نشر عدة أكمنة واستهدافهما، ونجح أحد الأكمنة من ضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ٧٠٠ ألف جنيه تقريباً، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبعرضهم على النيابة قررت حبسهما.