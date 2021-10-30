حريق هائل في مصنع بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية

اندلع قبل قليل حريق هائل، في أحد مصانع المنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية على بعد 10 كيلو تقريبًا من مدخل المدينة.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل في مصنع لصناعة المراتب داخل المنطقة الصناعية بمدينة المستقبل.

وأمر اللواء منصور لاشين بدفع إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلي مكان الحادث فيما توجهت القيادات الأمنية إلي مكان البلاغ.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالاسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل بثلاث سيارات الحماية المدنية وصلت إلى مكان اندلاع الحريق.

وقال شهود العيان إن السيارات وصلت لمكان حادث حريق المنطقة الصناعية وبدأت في أعمال السيطرة على الحريق.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارات إسعاف، فيما أكدت مصادر أنه لم يتم نقل أي مصابين حتى الآن من مكان الحادث.