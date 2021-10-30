السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الافتتاح 2022.. اكتمال النصاب القانوني لانتخابات نادي الصحفيين

شبانة لحظة تسجيله
شبانة لحظة تسجيله في كشوف الانتخابات

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الصحفيين بالجيزة، اكتمال النصاب القانوني لصحة الانتخابات، بواقع 20% من أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وذلك بحضور 68 عضوًا.

وانطلقت صباح السبت، انتخابات مجلس نادي الصحفيين، داخل مقر النادي بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ويستمر التسجيل في الكشوف حتى الساعة السابعة مساءً.

من المقرر حسم الانتخابات بالتزكية، حيث لم يترشح على منصب رئاسة النادي سوى محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، الرئيس الحالي للنادي.

وترشح على مقعد نائب رئيس النادي أحمد ثروت شاكر، فيما شملت قائمة المرشحين على مقاعد الأعضاء "فوق السن": وليد البلاسي وشيماء شافعي خالد جمال إيهاب شام، وأحمد شهاب العلكي، على مقعد أعضاء تحت السن، ويتبق 3 مقاعد سوف يتم إجراء تكميلية عليها خلال عام.

وأدلى عدد من أعضاء النادي بأصواتهم مع بداية الانتخابات، أبرزهم محمد شبانة، وحسين الزناتي ومحمد يحيى يوسف وإبراهيم أبو كيلة، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وأكدت إدارة نادى الصحفيين أن انتخابات مجلس الإدارة تجرى السبت بمقر النادي وأنه تم إجراء التجهيزات، مضيفة أن عدد المرشحين لمنصب الرئيس ولأمانة الصندوق والعضوية يبلغ 7 مرشحين.

وكشف الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، رئيس نادي الصحفيين النهري، أن النادي سيتم افتتاحه بشكل نهائي في النصف الأول من العام المقبل 2022، بعد انتهاء عملية التطوير التي تجري حاليا.

وعن سبب تأخير الافتتاح أوضح تم اكتشاف بعض أزمات في الصرف الصحي والكهرباء والبنية الأساسية بما تسبب في وضع مقايسات جديدة وتأخير عملية التطوير.

وواصل: تم الانتهاء من 60% من الإنشاءات وعمليات التطوير بالنادي، وعلى رأسها الرخام والأرض وسور النادي والإنشاءات الرئيسية والبنية التحتية الأساسية، والنادي بعد افتتاحه سيحتوي العديد من الخدمات الترفيهية.

نقابة الصحفيين الانتخابات قائمة المرشحين شارع البحر الأعظم نادي الصحفيين حسين الزناتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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