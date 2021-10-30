فرقتا سوهاج والشرقية تشعلان حماس الجماهير بالإسماعيلية (صور)

ضمن فعاليات الدورة 21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية التى يم تنظيمها تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وفي هذا الإطار تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، فى تقديم باقة من العروض الفنية للفرق المشاركة بالمهرجان، وذلك من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، والذى يقام حفل ختامه على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية اليوم٣٠ أكتوبر الجارى، بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل.

صورة من الفعالية

في السياق، استضاف قصر الثقافة فرقة "بترى كنان" الأندونسية، التى تألقت بمجموعة مميزة من العروض والرقصات التى تعبر عن عادات وتقاليد البيئة الأندونيسية منها لينجان نياى باتين كمونينج، كينانج كيلاراس"، أعقب هذا عرض فنى لفرقة الأقصر للفنون الشعبية تتضمن عدة استعراضات فنية محلية تعبر عن البيئة الجنوبية منها "الفرح الصعيدى، الفلاحى، الحجالة، الجول، الكف، التحطيب" مع باقة من الأغانى التراثية.

صورة من الفعالية

على أرضية حديقة الشيخ زايد، قدمت فرقة الفلوجة الفلسطينية للفنون الشعبية باقة من الاستعراضات والأغاني منها "فلسطين أنتى الروح، دوس مأنت دايس، فلسطيني رافع للسماء جبينى، الشهيد، أنا دمى فلسطيني،"، جاء ذلك تحت قيادة رفيق الطويل، تلاه عرض فنى لفرقة سوهاج للفنون الشعبية والذي تضمن باقة من الاستعراضات الفنية منها "الربابة، التحطيب، فن المربع، الخلخال، العصا السوهاجى"، تصميم وتدريب محمد الرز، بجانب فقرة مع فرقة الشرقية للفنون الشعبية تضمنت مجموعة تبلوهات منها "العصايا، الساقين، حصان الشرقية، الحوايا، كف العرب، الفرح، التحميلة"، بقيادة أحمد واصف، أعقبه فقرة من الموسيقى الايقاعية والعزف على الطبول مع فرقة نبيال باستخدام آلات Sarangi ،Bansuri ،Ma.