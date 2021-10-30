«نقل النواب» تناقش 10 طلبات إحاطة خلال اجتماعها الأسبوع الجاري

تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة علاء عابد عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال اجتماعها غدًا الأحد.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا بشأن سرعة الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الإقليمي محور شرق الدلتا، لتعظيم الاستفادة من الطرق الجديدة التي تم تنفيذها ومنع التكدسات المرورية داخل مدينة الزقازيق وطلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضرورة وضع حلول مناسبة للتكدس المرورى بمنطقة ميزانية ميت فارس/ مركز بنى عبيد الدقهلية ضمن مشروع ازدواج طريق ميت فارس/ بنى عبيد لكون تلك المنطقة يتقاطع بها خمس طرق رئيسية.

كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الإثنين القادم أيضا عدد موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منهم طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن انعدام الرؤية الصحيحة لعملية تطوير طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي والتي لا تتفق مع طبيعة المكان، والغور على أملاك الأهالي وعدم تخطيط مداخل القرى والعزب الواقعة عليه، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة إنشاء كوبري علوي على الطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد وكوبري أمام قرية صفط الحرية بمركز إيتاى البارود- البحيرة.

وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشيشينى، بشأن الحاجة الضرورية إلى تطوير الطريق الرابط بين محافظتي الغربية والبحيرة بداية من كوبرى كفر الزيات بمحافظة الغربية حتى قرية النجيلة مروراً بقرية شابور بالبحيرة، كما تناقش اللجنة فى إجتماعها الثلاثاء القادم، برئاسة النائب علاء عابد، وعدد موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.