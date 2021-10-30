رفع 70 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عددًا من حملات النظافة المكثفة بنطاق قرى نزلة حسين، بنى أحمد الغربية، تلة تم خلالها رفع 70 طنًا من نقاط التجمع بالقري والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

قال أحمد عمران درويش رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى أحمد الغربية أنه تم عمل حملة نظافة مكثفة بمصرف المحيط بقرية بنى أحمد الشرقية تم خلالها رفع 30 طن من الأتربة والمخلفات والتراكمات ونقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأضاف محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة أن قسم البيئة بالقرية واصل الجهود المبذولة في قطاع النظافة للارتقاء بمستوى المنظومة برفع 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأوضح أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين استمرار الحملات المكثفة للنظافة بالقرية والتوابع بمنطقة ابوفليو و نزلة حسين وطريق طراد النيل، حيث تم رفع ما يقارب من 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لرفع كفاءة العمل ورفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع أولًا بأول لتوفير جو صحى ونظيف خالٍ من مسببات الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات نظافة مكثفة بقري المنيا

وأشار رئيس المركز والمدينة إلى أن الوحدة المحلية تنظم بالتوازي مع حملات النظافة حملات لإصلاح وصيانة وتركيب كشافات الإنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والطرق المؤدية للقري لتسهيل حركة المواطنين وإحداث سيولة مرورية.