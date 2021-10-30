السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

جامعة طنطا: رفع الحد الأقصى لمكافأة ‏النشر الدولي لـ150 ألف جنيه

الدكتور محمود زكى
الدكتور محمود زكى

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، أن مجلس الجامعة وافق على إقرار حوافز جديدة لزيادة النشر بالمجلات الدولية ودعم البحث العلمى، منها رفع الحد الأقصى لمكافأة ‏النشر الدولي إلى 150 ألف جنيه ‏وزيادة مكافأة النشر الدولي في المجلات الدولية الـQ1 من ١٠ آلاف جنيه إلى ١٢ ألف جنيه وكذلك فى المجلات الـ Q2  من 8 - 10 آلاف جنيه؛ لدعم باحثى وعلماء جامعة طنطا مع تحمل الجامعة تكلفة النشر للناشرين المصريين بحسب عدد المشتركين وبحد أقصى 20 ألف جنيه لكل من المجلات الدولية Q2 وQ1.

ووافق مجلس الجامعة على منح جائزة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل باحث من الـ١٩ عالمًا الذين تم ادراج أسمائهم ضمن قائمة أعلى ٢% من علماء العالم، طبقًا لتصنيف جامعة استانفورد والسيفير.

أضاف أن الجامعة تواصل جهودها فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمها والارتقاء بها، بهدف تحسين التصنيف الدولي والوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث التطبيقية التي تسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية، موضحًا أن استحداث حوافز جديدة قيمة لتشجيع البحث العلمي وبما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة مع تقديم التيسيرات للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية وزيادة أعداد المهمات العلمية، وتوقيع الشراكات البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

أوضح د.كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذه الحوافز الجديدة تأتى تشجيعًا لعلماء الجامعة على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، مؤكدًا أن الجامعة دائمًا تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.

جامعة طنطا رفع الحد الأقصي لمكافأة النشر الدولى إلى١٥٠ الف جنيه وعشرون جائزة لكل عالم رئيس جامعة علماء محمود ذكى رئيس جامعة طنطا دراسات العليا والبحوث الدكتور كمال عكاشة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا

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