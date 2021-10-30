خبير اقتصادي يكشف أسباب موجة التضخم في العالم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، مؤكدة ارتفاع معدل التضخم السنوى لشهر سبتمبر الماضى نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (13.1%).

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحاته لـ“الدستور”، إنه يشهد العالم حاليا موجة تضخمية بسبب 3 أسباب: أولا الطلب المتزايد على السلع والمنتجات بعد فترات كبيرة من إغلاق العديد من الدول على خلفية جائحة كورونا مما أثر على المخزون الاستراتيجى لتلك الدول وبعد اعادة فتح الانشطة الاقتصادية تلك الدول تحتاج لاعادة التوازن مرة أخرى او بناء تلك المخزونات الاستراتيجية لديها خاصة من السلع الغذائية مما ساهم فى ارتفاع أسعارها.

وأضاف: "ثانيا حجم الطلب المتزايد على السلع اكبر من الطاقة الاستيعابية من خطوط الشحن وسلاسل الإمداد ساهم أيضا فى ارتفاع متزايد فى تكلفة الشحن ".

وتابع: "ثالثا أزمة الطاقة حاليا خاصة وارتفاع سعر البترول عالميا من ٣٢ دولار الى ما يقرب ٨٥ دولار للبرميل ونقص الإمدادات من الغاز الطبيعى ساهم أيضا فى ارتفاع الأسعار وبالتالى تلك العوامل ساهمت بشكل مباشر فى ارتفاع التضخم وتلك الازمة لابد من التعامل معها على أنها ازمة وقتية بزيادة حجم الانتاج وانتظام سلاسل الإمداد سيساهم بشكل كبير فى الإسراع لوضع الأسعار على مسار تنازلى".