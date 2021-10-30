السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل تحذر من عودة «التهور» مع ازدياد أعداد المُحتجزين بالمستشفيات بسبب كورونا

ميركل
ميركل

حذرت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، اليوم السبت، الشعب الألماني من عودة "التهور"، معربة عن قلقها الشديد تجاه ازدياد أعداد المُحتجزين في المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقالت ميركل- في تصريحات صحفية- إن ارتفاع أعداد المُحتجزين بالمستشفيات بسبب كورونا "ينبغي أن يُقلقنا جميعا"، مضيفة أنها "حزينة للغاية" لأن 3 ملايين ألماني فوق سن الـ60 عاما لم يتلقوا بعد تطعيم كورونا، مؤكدة أن التطعيم "سيشكل فارقا لهؤلاء الناس (كبار السن) والمجتمع بأكمله".
جدير بالذكر أن ألمانيا سجلت، اليوم السبت، 21 ألفا و543 إصابة جديدة بفيروس كورونا و90 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وحتى الآن بلغت نسبة الذين تلقوا اللقاح بالكامل 67% من السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

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عدو الفساد

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