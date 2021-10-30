السبت 30 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مجلس الأمن الروسى: الغرب يضغط على كييف بالمخاوف البيئية لترفض الغاز الروسى

مجلس الأمن الروسي
مجلس الأمن الروسي

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الغرب يحاول حمل أوكرانيا على رفض الغاز الروسي الرخيص تحت ستار المخاوف البيئية.
وأكد باتروشيف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية- أنه "تحت ستار المخاوف البيئية، يقوم الغرب عمدًا بتسهيل استخدام بطاريات الرياح والطاقة الشمسية في أوكرانيا، مما يجعل كييف ترفض الغاز الروسي الرخيص". 
وأشار إلى أنه "إذا كان فصل الشتاء باردًا بشكل غير متوقع، فإن بروكسل تقول إنها ستساعد أوكرانيا من خلال عكس إمدادات الغاز من سلوفاكيا ، مضيفًا أنه "بلا شك سيكون نفس الغاز الروسي، ولكن بسعر أعلى".

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عدو الفساد

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