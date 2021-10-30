السعودية تحتفظ بمقعد نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات

احتفظت المملكة العربية السعودية بمقعد "نائب رئيس مؤتمر اليونسكو لمكافحة المنشطات" حتى عام 2023، وذلك بعد فوز وكيل وزارة الرياضة لشئون الرياضة والشباب عبد العزيز بن عبد الرحمن المسعد بالمنصب للدورة الثانية على التوالي.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر اليونيسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد كبير من وزراء الرياضة من مختلف الدول، فضلًا عن ممثلي 191 دولة.

وبهذه المناسبة، قال المسعد إن هذا المنصب المهم يؤكد الثقة والكفاءة الكبيرتين اللتين يحظى بهما أبناء المملكة من مختلف المنظمات العالمية والاتحادات الدولية، مثمنا جهود الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد آل مقرن مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" التي تقدمها بشكل عام في كل برامج اليونيسكو.