ضبط 40 دراجة نارية و5 «تكاتك» بدون ترخيص بالغربية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات الدراجات النارية و"التوك توك" المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة السنطة، بناءً على تعليمات اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية لإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين.

وشدد العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، على ضرورة ضبط المركبات المخالفة في جميع شوارع الغربية لضبط الحركة المرورية.

وتمركزت إدارة مرور مركز السنطة بقيادة الرائد هاني البنا، بأماكن تجمعات "التكاتك" والدراجات النارية بالشوارع، وتم ضبط عدد 40 دراجة نارية و5 "تكاتك" بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.