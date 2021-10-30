السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 40 دراجة نارية و5 «تكاتك» بدون ترخيص بالغربية

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات الدراجات النارية و"التوك توك" المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة السنطة، بناءً على تعليمات اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية لإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين.

وشدد العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، على ضرورة  ضبط المركبات المخالفة  في جميع شوارع الغربية لضبط الحركة المرورية.

وتمركزت إدارة مرور مركز السنطة بقيادة الرائد هاني البنا، بأماكن تجمعات "التكاتك" والدراجات النارية بالشوارع، وتم ضبط عدد 40 دراجة نارية و5 "تكاتك" بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عدد 40دراجة نارية تكاتك بدون ترخيص بمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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