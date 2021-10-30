كورونا بالدول العربية: انخفاض كبير في الإصابات بالعراق.. والبحرين والإمارات صفر وفيات

سجل العراق انخفاضا كبيرا في الإصابات اليومية لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما واصلت البحرين في تسجيل صفر وفيات جراء الفيروس، كما عاودت الإمارات عدم تسجيل أي وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 682 إصابة جديدة مقارنة بـ 1397 إصابة أمس، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و54 ألفا و202 حالة، فيما سجلت 27 وفاة ليصل الإجمالي إلى 23 ألفا و138 حالة، وتماثل 1952 حالة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و511 حالة.

وفي البحرين، لم تسجل وزارة الصحة أي وفيات، فيما سجلت 31 إصابة جديدة، كما تعافت 65 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274 ألفا و863 حالة.

كما أعلنت الإمارات عدم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليستقر الإجمالي عند ‌‎2136 حالة، فيما تم تسجيل 88 إصابة بإجمالي يصل إلى 739 ألفا و824 حالة، وتماثل 111 حالة جديدة للشفاء ليرتفع الإجمالي إلى 734 ألفا و14 حالة.

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، إنه جرى تسجيل 7 وفيات و210 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و468 حالة شفاء، مشيرة إلى نسبة التعافي من الفيروس بلغت 97.8%، ونسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 41 إصابة جديدة و3 وفيات، وتماثل 32 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 548 ألفا و571 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و793 حالة، والشفاء إلى 537 ألفا و534 حالة.