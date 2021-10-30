السبت 30 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يسعى للوصول نحو التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030

الدكتور فراس الهواري
الدكتور فراس الهواري

قال وزير الصحة الأردني الدكتور فراس الهواري، إن الوصول إلى التأمين الصحي الشامل من الأولويات الوطنية، وإن الأردن يسعى للوصول نحو التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 من خلال توقيعه على عدد من المواثيق الدولية.
وأضاف الوزير - خلال كلمة في مؤتمر "نحو تغطية صحية شاملة في الأردن)، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت - أن الحكومات الأردنية تبنت - على مدى السنوات السابقة - وجود آليات للحماية المالية والاجتماعية للمواطنين، من خلال دعم الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، وتوفير التأمين الصحي الجزئي في حالة الأمراض الاعتيادية التي تدعمها الحكومة بنحو 80 بالمئة. 
وبين أن الحكومة توفر تغطية صحية مجانية لأي مريض يصاب بمرض ذي تكلفة علاجية مرتفعة مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الدم المزمنة، بالإضافة الى اهتمام الوزارة بالأمومة والطفولة ورعايتها للأطفال عبر برنامجها الوطني للتطعيم، وتوفير شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم من خلالها هذه الخدمات.
وأوضح أن الأردن استطاع - خلال السنوات الماضية - شمول قرابة 650 ألف طفل بالتأمين الصحي المجاني، بالإضافة إلى تأمين المواطنين فوق سن الستين ومتبرعي الدم والأعضاء، كما تم التوسع في شبكات الحماية للفقراء من منتفعي صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي والأسر الفقيرة وإتاحة الاشتراك الاختياري في صندوق التأمين الصحي المدني لتصل نسبة من يتلقى التغطية الصحية إلى 72 بالمئة في عام 2018، بحسب دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة.

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