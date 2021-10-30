«التضامن» تحدد 4 طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه يوجد 4 طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن للإبلاغ عن الحالات الإنسانية وهي:

- يتلقى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية عن طريق الخط الساخن 16439.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528

- حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل

-الشكاوى المُرسلة بالبريد أو مُسلمّة بالوزارة بشكل شخصي.

- الشكاوى المُقدمة في وحدة الاستقبال بالوزارة.

وأوضح محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع، أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التى يتم اتباعها، من قبل فريق التدخل السريع قبل التعامل مع المشردين بالشوارع، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم أعضاء الفريق قبل النزول للتعامل مع الحالات مع الالتزام بارتداء "الجوانتي وماسك الوجه".

وأكد أن طبيعة تكوين الفريق ساعدت على سرعة استجابته والتي تنعكس في الأداء الجماعي لأعضائه ومحاولات التعامل بإبداع وابتكارية لإيجاد حلول يكون هدفها تحقيق المصلحة الفضلى للحالة، وقدرة أعضاء فرق التدخل السريع على التحرك بسرعة في غير مواعيد العمل الرسمية وأيام الإجازات.

وأوضح أن هناك متابعة يومية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها، وتنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للحضانات على المستوى المركزى والمحلى بمشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

جدير بالذكر، أن عدد الشكاوي التي استقبلها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة فقط تخطت 8 آلاف شكوى تنوعت ما بين شكاوى للمواطنين على الخط الساخن، أو ما يتم رصده من منشورات على منصات التواصل الاجتماعي حيث يتم النزول لها لاجراء التدخلات اللازمة، وإذا ما احتاجت الحالة تدخل طبي تقوم المنظومة بتوجيه الفريق لأحد مستشفيات وزارة الصحة لإيداعها بها.