الإعدام للصديق والمؤبد للزوجة الخائنة في مقتل تاجر بالمنصورة

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، السبت، سائق بالإعدام شنقًا بعد مطالعة الأوراق وورود رأي مفتي الجمهورية في إعدامه والمداولة قانونًا وألزمته المصاريف الجنائية، بمعاقبة زوجة المجني عليه بالسجن المؤبد عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية، وذلك بعدما استدراج المتهم الأول زوج المتهمة الثانية واطلاق النار علي رأسه ليتخلص من ديونه له وليضمن استمرار علاقته الغير مشروعة مع المتهم الثانية زوجه المجني عليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق.

كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كل من "سامح السيد عبد الفتاح خلاف" وشهرته "سامح الطيب" 33 سنة سائق ومقيم بقرية میت عوام، مركز المنصورة، و"أمل أيمن عبد العظيم عبد الحليم، 24 سنة، ربة منزل مقيمة بالمنصورة، لأنهما بتاريخ 27 يناير 2021 بدائرتي قسم أول المنصورة ومركز المنصورة محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "محمد السيد الصعيدي" تاجر دواجن، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي ذلك.

وأعد لذلك الغرض العدة من سلاح ناري "طبنجة" واستدرج المجني عليه الي محل حدوث الواقعة استغلال لصداقتهما وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عيارا ناريا استقر برأسه محدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي اودت بحياته قاصدا من ذلك ازهاق روحه، وقد تلت تلك الجريمة جناية اخري ذلك انه في ذات الزمان والمكان سرق الهاتف الجوال والمملوك للمجني عليه "محمد السيد السيد الصعيدي" وكان ذلك ليلا بالطريق العام حال حمله سلاح نارية "طبنجة".

واشتركت المتهمة الثانية بطريقي الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول في ارتكاب الجرائم بأن اتفقت وإياه على ارتكابها وحرضته علي اتيانها كي يرتعا في براثن الخيانة دون عائق فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض.

وتوصلت تحريات مباحث مركز المنصورة إلي أن التهم الأول والمجني عليه ارتبطوا بعلاقة صداقة وعمل تجاري تخللها أن نفذ إلي هوى المتهمة فخانا رابطي الصداقة والزوجية الغليظين لاقامة علاقتهما الاثمة واستلهم الشيطان بداخلهما واتفقا علي إزهاق روح المجني عليه كي يرتعا في براثن الخيانة دون عائق وعلى اثر ذلك اتفقت الزوجة علي معاونه صديق زوجها على ازهاق روح الزوج.